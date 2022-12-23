Создание международного трибунала по преступлениям РФ: Зеленский дал задачи дипломатам на 2023-й

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинскими послами назвал главные задачи отечественной дипломатии на 2023 год.

Зеленский дал задачи дипломатам на 2023-й / коллаж фото УНИАН

Основные задачи, которые стоят перед украинской дипломатией на 2023 год − старт переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, получение Украиной военной и энергетической помощи от западных союзников, а также создание международного трибунала, который будет судить страну-агрессора – Россию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках конференции украинских послов.

Причем украинский лидер очень детально перечислил задания для дипломатов на 2023 год:

начало переговоров о вступлении Украины в ЕС;

подготовка к саммиту НАТО и обеспечение его конкретных результатов;

получение помощи в сфере обороны и безопасности;

получение помощи в восстановлении энергетики после российских ударов;

международная помощь по Плану быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan);

введение новых санкций против России, блокировка российских активов по миру;

создание международного трибунала по преступлению агрессии и военным преступлениям РФ;

защита украинских беженцев и помощь в их возвращении домой.

"Реализация всех этих заданий - это и есть наша победа, элементы этой победы", −подытожил Зеленский.

Война России против Украины

Журналисты Financial Times ранее опубликовали материал, в котором речь шла о том, что у Запада и Украины могут быть разные видения переговорного процесса с Россией. Западный мир опасается угрозы применения Москвой ядерного оружия в случае попытки ВСУ освободить Крымский полуостров военным путем.

Была приведена и цитата президента Владимира Зеленского. Гарант подчеркнул, что Киев не намерен идти на диалог с Москвой.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что миру не о чем говорить с руководителем страны-оккупанта Владимиром Путиным. По словам Подоляка, у Путина больше нет политических перспектив. Единственный шанс России устоять как единое государство – провести смену правящих элит.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что глава РФ Путин проиграл на войне против Украины по всем направлениям. Однако будет еще много боев. Как полагает Милли, зимой и у ВСУ, и у российских оккупантов, будет время для проведения наступательных операций.

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