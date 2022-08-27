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Спел "Ой у лузі червона калина": в Крыму задержали патриота Украины за "дискредитацию армии РФ"

27 августа 2022, 15:44

Мужчину вычислили по камерам наблюдения и соцсетям, после чего за ним пришли силовики.

В Крыму задержан патриот Украины за
В Крыму задержали патриота Украины за "дискредитацию армии РФ"/ УНИАН, скрин

В оккупированном Крыму российские силовики задержали патриота Украины, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина". Мужчину обвинили в "дискредитации российской армии".

Мужчину из Севастополя вычислили по видео, где два человека во время движения в автомобиле поют патриотическую украинскую песню. При этом лиц этих людей не было видно в кадре.

Тем не менее силовикам удалось вычислить патриота. О его задержании сообщили пропагандистские информационные ресурсы, а соответствующее видео появилось в сети. На кадрах видно, что мужчину задерживали очень жестко, его бросили лицом на асфальт, а один из силовиков потом тянул его за волосы, чтобы поднять.

Видео дня

Мужчина, которого задержали, активно показывал свою проукраинскую позицию также в соцсетях. Например, в статусе на своей странице в Instagram задержанный ранее написал маршрут, по которому стоит пойти российскому военному кораблю, и дописал "Слава Украине!".

В Крыму задержан патриот Украины за
В Крыму задержали патриота Украины за "дискредитацию армии РФ"/ скрин

После задержания оккупанты, очевидно, заставили патриота Украины "раскаяться" на камеру в своих действиях, надавив на него.

В Крыму задержан патриот Украины за
В Крыму задержали патриота Украины за "дискредитацию армии РФ"/ скрин
В Крыму задержан патриот Украины за
В Крыму задержали патриота Украины за "дискредитацию армии РФ"/ скрин

Украинские партизаны на оккупированных территориях

Напомним, украинцы в Крыму уже неоднократно демонстрировали свою проукраинскую позицию. Например, в День Независимости Украины 24 августа они передали "приветы" оккупантам и их пособникам. В Севастополе и его окрестностях начали появляться листовки, на которых четко указано, что Украина и Крым являются одним целым.

Также ранее украинские партизаны взорвали железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя в Запорожской области. Из-за этого какое-то время эшелоны из оккупированного Крыма не имели возможности двигаться в Мелитополь.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что для пропагандистской картинки захватчики ведут административную подготовку к "референдумам", создавая "избирательные штабы", а также формируя списки "избирателей" и "комиссии". Только украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.

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