Спутница владельца 112 Украина и NewsOne попала в Миротворец

Анкета Натальи Лавренюк (слева) оказалась на сайте Миротворец / Радио Свобода/Схемы

Гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк попала в базу сайта Миротворец. Сайт называет ее пособником российских оккупантов, лицом, причастной к их финансированию, и нарушительницей закона о гражданстве в связи с получением второго гражданства. Лавренюк является собственницей компании НЗНП Трейд, реализующей изучение, разведку и добычу нефти в Ханты-Мансийском округе, указано в ее анкете на Миротворце.

Со ссылкой на программу Схемы авторы сайта отмечают, что Лавренюк имеет российское гражданство и сопровождает Козака во время его командировок как минимум с 2005 года. В декларации депутат Лавренюк не указал.

В разделе контакты указаны ее гражданский супруг, народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак и парламентарий Виктор Медведчук.

Напомним, программа Схемы 5 февраля опубликовала расследование, в котором говорится о том, что значительная часть активов Козака записана на его гражданскую жену Наталью Лавренюк. Журналисты узнали, что в марте прошлого года она приобрела дорогостоящую квартиру в центре Москвы, стоимость которой оценивается в 13 миллионов долларов. По соседству живут премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава почты России.

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