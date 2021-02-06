УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Спутница владельца 112 Украина и NewsOne попала в Миротворец

6 февраля 2021, 23:16
Прослушать новость
Остановить

На сайте указано, что Наталья Лавренюк является владелицей компании, добывающей нефть в Ханты-Мансийском автономном округе РФ.

Санкции Украины Козаку пока не нанесли серьезного урона Козаку - журналис
Анкета Натальи Лавренюк (слева) оказалась на сайте Миротворец / Радио Свобода/Схемы

Гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк попала в базу сайта Миротворец. Сайт называет ее пособником российских оккупантов, лицом, причастной к их финансированию, и нарушительницей закона о гражданстве в связи с получением второго гражданства. Лавренюк является собственницей компании НЗНП Трейд, реализующей изучение, разведку и добычу нефти в Ханты-Мансийском округе, указано в ее анкете на Миротворце.

Со ссылкой на программу Схемы авторы сайта отмечают, что Лавренюк имеет российское гражданство и сопровождает Козака во время его командировок как минимум с 2005 года. В декларации депутат Лавренюк не указал.

В разделе контакты указаны ее гражданский супруг, народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак и парламентарий Виктор Медведчук.

Напомним, программа Схемы 5 февраля опубликовала расследование, в котором говорится о том, что значительная часть активов Козака записана на его гражданскую жену Наталью Лавренюк. Журналисты узнали, что в марте прошлого года она приобрела дорогостоящую квартиру в центре Москвы, стоимость которой оценивается в 13 миллионов долларов. По соседству живут премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава почты России.

Санкции против "каналов Медведчука"

Миротворец новости Украины Тарас Козак Наталья Лавренюк
Сейчас вы просматриваете новость «Спутница владельца 112 Украина и NewsOne попала в Миротворец». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Отец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOneОтец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOne В Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 УкраинаВ Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 Украина Стало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIKСтало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK Санкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБОСанкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБО Зеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIKЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK
Следующий материал

Последние новости

23:20
"Черпали из могил ведрами": в Мукачево кладбище ушло под воду
23:16
Спутница владельца 112 Украина и NewsOne попала в Миротворец Видео
23:05
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 1 выпуск 6-02-2021: как прошел кастинг Видео
22:35
Комаровский перечислил витамины, которые очень важны для здоровья Видео
22:26
В МИД предупредили об ударе России из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
Реклама
21:57
Кулеба признался, когда Навальный ответит за свои слова о Крыме
21:39
Вопреки санкциям США в Дании стартовала достройка Северного потока-2 Видео
21:19
Германия выделила оппозиционерам Беларуси кругленькую сумму Видео
20:46
Летний отдых-2021: в Кабмине озвучили три варианта развития событий Видео
20:22
В МИД объяснили, почему Байден не готов к переговорам с Зеленским Видео
20:08
Врач рассказал, стоит ли повышать иммунитет для защиты от коронавируса Видео
19:35
Оккупанты Крыма назвали стоимость опреснения воды и сроки
19:35
Под Марьинкой прогремел взрыв, погибли украинские военные
19:32
Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Видео
19:20
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
18:57
"Взрывы гремят, гибнут люди": Лукашенко пригрозил "войнушкой"
18:39
Задержан рэпер Слава КПСС: причина и главные подробности Видео
18:29
В МИД высказались о перспективах безвиза между Украиной и США
17:43
Нападение России на Мариуполь и Херсон: Саакашвили сделал опасный прогноз для Украины Видео
16:54
Эксперт объяснил, как Зеленский отберет у Порошенко часть электората Видео
Реклама
16:02
Дело рейса МН17: в Нидерландах решили, будут ли привлекать к ответственности Украину Видео
15:50
Нардеп объяснил законность указа Зеленского по "каналам Медведчука" на примере Трампа и RT Видео
15:24
Наследство Романа Виктюка: СМИ рассказали, кто получит элитное жилье режиссера Видео
15:07
В Китае разрешили повсеместное применение вакцины Sіnovac, которую ждет Украина Видео
15:02
В Новой Москве вспыхнула девятиэтажка: погибли дети, много пострадавших Видео
14:33
В Кабмине раскрыли главные причины блокады "каналов Медведчука" Видео
14:31
Ниже -20 и сильный снег: синоптик предупредил, какие области Украины засыплет Видео
14:12
Из-за крупной аварии на железной дороге УЗ изменила маршруты движения поездов
14:05
Самый модный и красивый маникюр на День святого Валентина - фото Фото
13:41
В Минкульте сказали, грозит ли сейчас каналу Наш судьба 112 Украина, NewsOne и ZIK Видео
13:18
Кравчук рассказал, как его и Украину ужасно оболгали на телеканале ZIK Видео
12:59
Австрийский канцлер сказал, случится ли что-либо с Северным потоком-2 из-за Навального Видео
12:56
Удивительные серьги и массивные цепи входят в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
12:18
Авария на железной дороге на Днепропетровщине: вагоны рухнули с рельс Видео
12:12
Известный российский певец "наехал" на Навального из-за ветерана и опростоволосился
12:05
Гороскоп на 6 февраля для всех: мощный "телохранитель" и запретные знаки Видео
11:39
Сайты "медведчуковских" телеканалов 112, NewsOne заблокированы Видео
11:32
Сергей Бабкин перенес операцию и показал, как она проходила
11:30
Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения Видео
11:11
Эксперт пояснил, почему украинцам не грозят европейские зарплаты Видео
Реклама
10:56
Северный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg Видео
10:22
В Кабмине рассказали, как хотят принудить РФ к участию в Крымской платформе Видео
10:02
Украинцев ждут африканские зарплаты и безработица мнение
09:49
Лютые морозы врываются в Украину: спасатели предупредили о снегопадах Видео
09:45
В Нацсовете по ТВ рассказали, почему были введены санкции против 112, NewsOne и ZIK
09:28
В ВОЗ объяснили, почему снижаются темпы распространения COVID-19 Видео
08:53
Кравчук рассказал о позиции команды Байдена относительно войны на Донбассе Видео
08:37
Новый скандал: приложение для обхода блокировки ВКонтакте крало данные украинцев Видео
08:29
Сказка о том, почему Порошенко не ввел санкции против Медведчука мнение
08:22
Ошибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо, и как их исправить Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять