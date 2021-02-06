Спутница владельца 112 Украина и NewsOne попала в Миротворец

На сайте указано, что Наталья Лавренюк является владелицей компании, добывающей нефть в Ханты-Мансийском автономном округе РФ.
Гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк попала в базу сайта Миротворец. Сайт называет ее пособником российских оккупантов, лицом, причастной к их финансированию, и нарушительницей закона о гражданстве в связи с получением второго гражданства. Лавренюк является собственницей компании НЗНП Трейд, реализующей изучение, разведку и добычу нефти в Ханты-Мансийском округе, указано в ее анкете на Миротворце.
Со ссылкой на программу Схемы авторы сайта отмечают, что Лавренюк имеет российское гражданство и сопровождает Козака во время его командировок как минимум с 2005 года. В декларации депутат Лавренюк не указал.
В разделе контакты указаны ее гражданский супруг, народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак и парламентарий Виктор Медведчук.
Напомним, программа Схемы 5 февраля опубликовала расследование, в котором говорится о том, что значительная часть активов Козака записана на его гражданскую жену Наталью Лавренюк. Журналисты узнали, что в марте прошлого года она приобрела дорогостоящую квартиру в центре Москвы, стоимость которой оценивается в 13 миллионов долларов. По соседству живут премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава почты России.
Санкции против "каналов Медведчука"
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против народного депутата от фракции ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Указом главы государства накладываются ограничения на его активы, среди которых – телеканалы 112, NewsOne и ZiK. Работа медиаресурсов запрещена на территории страны.
- Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что санкции были введены по причине, согласно которой правоохранители получили доказательства финансирования телеканалов 112, NewsOne и ZiK из России.
- Украинские СМИ со ссылкой на СБУ и СНБО утверждают, что Козак может иметь отношение к работающему в "ЛНР" предприятию Донские угли, прибыль от которого могла идти на финансирование телеканалов.