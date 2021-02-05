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Схемы узнали о шикарной недвижимости спутницы Козака в Москве: оказалась соседкой премьера РФ

5 февраля 2021, 22:04
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Стоимость элитных апартаментов в центре Москвы оценивается в 350 миллионов гривен.

Санкции Украины Козаку пока не нанесли серьезного урона Козаку - журналис
Санкции Украины Козаку пока не нанесли серьезного урона Козаку - журналисты / Радио Свобода/Схемы

Гражданская супруга парламентария от фракции ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк в марте 2020 года приобрела квартиру на 657 квадратных метров в престижнейшем жилом комплексе в центре Москвы. Жилье, стоимость которого оценивается в 13 миллионов долларов, находится по соседству с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным и председателем почты России, говорится в расследовании программы Схемы.

Журналисты утверждают, что информацию об апартаментах Лавренюк, которые находятся в делюкс-комплексе Knightsbridge Privat Park в 5 километрах от Кремля, они нашли в официальной выписке из реестра прав РФ. Согласно документу, квартира расположена на первом этаже одного из зданий комплекса на "антресолях" (она является двухуровневой). Также Лавренюк в Knightsbridge Privat Park владеет четырьмя парковочными местами и подвальными помещениями.

Стоимость квартиры в 657 квадратных метров оценивается в 13 миллионов долларов.

Журналисты предположили, что введенные Киевом санкции против Козака пока не нанесли ему серьезного урона, так как ряд активов политика оформлены на супругу.Читайте такжеУ Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина

"Несмотря на введение Украиной персональных санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, они пока, похоже, никак не касаются значительной части его активов и имущества, хотя входят в сферу его влияния. Потому юридически компании и недвижимость оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в своей декларации об имуществе и доходах, хотя этого требует закон", - подчеркивается в сообщении.

Санкции против Козака и каналов Медведчука

  • Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля на основании решения СНБО подписал указ о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Медведчука и владельцем телеканалов 112 Украина, ZiK и NewsOne. Телеканалам запретили работать на территории страны.
  • СМИ утверждают, что компания, к которой имеет отношение Козак, ведет бизнес на территории отдельных районов Луганской области, которые захвачены "ЛНР". Деньги от прибыли могли идти на финансирование телеканалов 112, NewsOne и ZiK.
  • Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что сведения о бизнесе Козака в ОРЛО пока являются предположениями и не подтверждены.

новости Украины Тарас Козак
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