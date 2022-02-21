Срочное заседание СНБО: все подробности

Заседание СНБО / СНБО

Вечером, 21 февраля на Банковой председательством президента Украины Владимира Зеленского началось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Глава государства созвал его из-за решения России признать так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Заседание СНБО должно было начаться еще в 20:00. Позже президент Украины в Twitter заявил, что из-за срочных переговоров с президентом США Джо Байденом, время начала заседания сдвинулось.

Заседание СНБО началось примерно в 22:00.

Кроме того, президент Украины выступит в видеообращением к украинцам из-за признания Путины "ЛДНР".

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