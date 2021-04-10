Стало известно об отправке из России "добровольцев" на Донбасс

"Добровольцы" отправляются на оккупированный Донбасс на Донецкое направление - правозащитники / Reuters

Из России на территории ОРДЛО для участия в войне против Украины в марте были направлены 782 человека. "Добровольцы" приезжают из Твери, Воронежа, Урала и Ярославля. Россияне попадают в оккупированный Донбасс через Ростов. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Согласно данным правозащитников, в марте на захваченный Донбасс приехали 782 человека. Они прибыли из Твери, Воронежа, Урала и Ярославля. В ОРДЛО они попадают через Ростов после того, как пройдут медкомиссию, и как будет определено направление их постоянной дислокации – Донецкая или Луганская область, которую контролируют Россия и боевики "ЛДНР". Указывается, что в основном они отправляются на Донецкое направление.

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Кроме того, 9 апреля правозащитники сообщали о том, что российские администрации оккупированного Донбасса ведут подготовку к боевым действиям. На захваченных районах работают полигоны, где идут соответствующие военные учения.

Война России и Украины