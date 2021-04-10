Стало известно об отправке из России "добровольцев" на Донбасс

В марте на захваченные районы Донбасса прибыли 782 человека для участия в боевых действиях против Украины.
Из России на территории ОРДЛО для участия в войне против Украины в марте были направлены 782 человека. "Добровольцы" приезжают из Твери, Воронежа, Урала и Ярославля. Россияне попадают в оккупированный Донбасс через Ростов. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.
Согласно данным правозащитников, в марте на захваченный Донбасс приехали 782 человека. Они прибыли из Твери, Воронежа, Урала и Ярославля. В ОРДЛО они попадают через Ростов после того, как пройдут медкомиссию, и как будет определено направление их постоянной дислокации – Донецкая или Луганская область, которую контролируют Россия и боевики "ЛДНР". Указывается, что в основном они отправляются на Донецкое направление.
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Кроме того, 9 апреля правозащитники сообщали о том, что российские администрации оккупированного Донбасса ведут подготовку к боевым действиям. На захваченных районах работают полигоны, где идут соответствующие военные учения.
Война России и Украины
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия подводит войска к украинским границам под предлогом подготовки к военным учениям Запад-2021.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 апреля сказал, что войска РФ будут находиться у границ Украины столько времени, сколько это будет нужно Москве. Сроки их базирования у украинских границ определятся решением военного руководства и президента Путина.
- Куратор украинского направления в Кремле, замглавы АП РФ и участник переговоров в нормандском формате Дмитрий Козак 8 апреля пригрозил Украине "защитой Донбасса" в случае серьезного усиления боевых действий. Как полагает российский чиновник, подобный сценарий может стать "началом конца" Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля в своем заявлении подчеркнул, что Украина не готовит военную операцию по освобождению оккупированного Донбасса, а информация России не соответствует действительности. Киев настроен мирно разрешить российско-украинский конфликт, однако армия готова ответить на провокации со стороны противника.