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"Первый в списке": Буданов поступает в аспирантуру "Острожской академии"

Юлия Куришко
13 сентября 2023, 15:08 обновлено 13 сентября, 15:18
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Буданов первый в списке на специальность "Политология" на вечернюю форму обучения.
'Первый в списке': Буданов поступает в аспирантуру 'Острожской академии'
Буданов поступает на аспирантуру / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео ГУР

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов появился в списке поступающих в аспирантуру университета "Острожская академия" на Ровенщине.

Об этом "Суспільне" узнало из рейтинговых списков поступающих в аспирантуру НаУОА 2023-2024, в университете эту информацию подтвердили.

По данным рейтинговой таблицы, Кирилл Буданов первый в списке на специальность "Политология". Формой обучения указана вечерняя.

видео дня
'Первый в списке': Буданов поступает в аспирантуру 'Острожской академии'
Буданов первый в списке на специальность "политология" / скриншот: таблица рейтинга НаУОА

"В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий Залужный, девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. Здесь есть достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в Академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине", - рассказал ректор Острожской академии, Герой Украины Игорь Пасечник.

Ректор подчеркнул, что это еще не зачисление в аспирантуру, а пока рейтинг тех, кто допущен в аспирантуру. Приказа о зачислении еще нет.

"Острожская академия сейчас входит в тройку лучших университетов не только в Украине. Если УКУ частный университет, то остались Киево-Могилянская академия и Острожская академия. Вполне закономерно, что к нам идут вступать. Тем более, что мы имеем такую специальность как "национальная безопасность" и "политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", - добавил Игорь Пасечник.

Напомним, что Буданов раскрыл, как закончится война в Украине. Чтобы это остановить, надо вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, который выстраивался очень много лет, считает глава ГУР.

Кирилл Буданов намекнул на новую вербовку пилотов РФ. Вместе с тем глава украинской военной разведки не стал детализировать работу ГУР с другими военными летчиками страны-агрессора РФ.

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ГУР новости Ровно Кирилл Буданов
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