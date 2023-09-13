'Первый в списке': Буданов поступает в аспирантуру 'Острожской академии'

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов появился в списке поступающих в аспирантуру университета "Острожская академия" на Ровенщине.
Об этом "Суспільне" узнало из рейтинговых списков поступающих в аспирантуру НаУОА 2023-2024, в университете эту информацию подтвердили.
По данным рейтинговой таблицы, Кирилл Буданов первый в списке на специальность "Политология". Формой обучения указана вечерняя.
"В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий Залужный, девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. Здесь есть достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в Академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине", - рассказал ректор Острожской академии, Герой Украины Игорь Пасечник.
Ректор подчеркнул, что это еще не зачисление в аспирантуру, а пока рейтинг тех, кто допущен в аспирантуру. Приказа о зачислении еще нет.
"Острожская академия сейчас входит в тройку лучших университетов не только в Украине. Если УКУ частный университет, то остались Киево-Могилянская академия и Острожская академия. Вполне закономерно, что к нам идут вступать. Тем более, что мы имеем такую специальность как "национальная безопасность" и "политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", - добавил Игорь Пасечник.
Напомним, что Буданов раскрыл, как закончится война в Украине. Чтобы это остановить, надо вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, который выстраивался очень много лет, считает глава ГУР.
Кирилл Буданов намекнул на новую вербовку пилотов РФ. Вместе с тем глава украинской военной разведки не стал детализировать работу ГУР с другими военными летчиками страны-агрессора РФ.
Больше интересных новостей:
- "Это выгодно Украине": Буданов объяснил, зачем раскрыл своих агентов в окружении Путина
- Это не всем известно: Буданов рассказал о своих женах
- Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский