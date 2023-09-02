Это не всем известно: Буданов рассказал о своих женах

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, сколько раз он был женат.
По словам главного разведчика Украины, у него было два брака. С нынешней женой он прожил уже десять лет.
Буданов рассказал, что на первой жене он женился в 2009 году, однако это не всем известно.
"Ну, видите, значит есть еще какие-то тайны. Кстати, недавно несколько дней назад был юбилей — 10 лет", — сказал Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.
Ранее Главред писал, что Буданов не пьет кофе, а его жена запрещает ему пить энергетики.
"Я даже кофе не пью. А что остается? Энергетики? Мне их жена не разрешает пить. Говорит, мол сердце посадишь", - сказал он он.
Также Кирилл Буданов рассказал о том, как строится во время войны его семейная жизнь.
Смотрите интервью Кирилла Буданова Наталье Мосийчук:
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