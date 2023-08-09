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Только самый узкий круг людей: Зеленский провел срочную Ставку в специальном формате

Мария Тупик
9 августа 2023, 13:51 обновлено 9 августа, 13:55
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По словам Зеленского, был проведен глубокий анализ текущей ситуации и планирование будущих шагов.
Зеленский, Буданов, Залужный
Зеленский провел Ставку / Коллаж Главред, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел 9 августа очередное заседание Ставки.

Как заявил в Telegram-канал президент Украины, заседание отличалось от других специальным форматом, в котором принимал участие самый узкий круг должностных лиц.

"Сегодняшняя Ставка - в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме - нашего наступления", - рассказал он.

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По словам Зеленского, был проведен глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.

В Ставке приняли участие - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский и начальник ГУР Кирилл Буданов.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что эксперт дал прогноз, что ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует. Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут в Крым, российские оккупанты сразу капитулируют.

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления - просто манипуляция.

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, а оккупанты несут большие потери. Украинские силы обороны продолжают продвигаться на нескольких направлениях фронта.

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