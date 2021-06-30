"Топаз, дай команду": в Киеве жестко отдубасили скандального антимайдановца

Игнат Кромский / Фото - Ольга Иващенко

Скандально известного участника антимайдана Игната Кромского (кличка Топаз) избили в Киеве, когда он выходил из здания суда.

Как написал он в своем Facebook, в Харькове СБУ сняла с поезда и принудительно доставила в суд, после чего на него было совершено нападение.

"И снова меня задержала СБУ для доставки в суд принудительно. Сняли меня с поезда, на котором должен был приехать в Киев на заседание суда", — написал Кромской.

Отметим, что о нападении на Топаза также пишет ресурс Киев оперативный. На опубликованном фото Кромской сидит рядом с врачами и держится за нос.

"Неизвестные молодые люди в Киеве напали и избили того самого Топаза. Говорят, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове сняли с поезда скандального участника Антимайдана 2014 года ‒ Игната Кромского по прозвищу Топаз. На следующий день его принудительно доставили в суд.

Кто такой Игнат Кромской (Топаз):

Кромской был признан виновным в: 1) незаконном завладении транспортным средством, 2) участии в массовых беспорядках; 3) сепаратизме. К слову, государственные обвинители из прокуратуры требовала для "Топаза" 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Кромской получил широкую известность в феврале 2014 года, когда был "охранником" в лагере "Антимайдана" в киевском Мариинском парке. Кроме того, тогда в интернете было размещено его видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты русскоязычных граждан".

По версии следствия, 1 марта 2014-го, "Топаз" организовал захват пророссийскими сепаратистами здания Харьковской областной государственной администрации. Также он был организатором беспорядков на улице Рымарской в Харькове 14 марта того года, во время которых погибли люди.