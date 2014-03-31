Прокуратура потребовала арестовать активиста Антимайдана Топаза

В понедельник, 31 марта, в Харькове прокуратура потребовала взять под стражу активиста Антимайдана Игната Кромского (известного по кличке "Топаз"), который принимал участие в штурме здания обладминистрации 1 марта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харькова и прокурора города Евгения Поповича сообщает УНИАН.

Прокуратура опротестовывает судебное решение об избрании меры пресечения для Кромского в виде домашнего ареста, избранное следственным судьей Ленинского района от 29 марта.

"Прокуратура считает незаконным постановление суда, согласно которому гражданин Кромский будет находиться под домашним арестом. В ходатайстве следователя городского управления милиции, которое было согласовано прокуратурой, изложен ряд достаточных оснований для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнул прокурор города.

По его словам, судья должна была учесть, что подозрение о совершении Кромским преступления, которое принадлежит к категории тяжких, достаточно обосновано доказательствами. Кроме того, подозреваемый может скрыться от правоохранительных органов, поскольку в ходе досудебного следствия он уклонялся от сотрудничества.

"Также для объективности результатов следствия мы должны исключить такой риск, как попытки влияния подозреваемого на свидетелей и потерпевших. А это возможно только в том случае, если Кромский будет находиться под стражей. Кроме того, не следует забывать, что этот гражданин уже несколько раз судим за кражи, незаконное обращение с оружием и преднамеренное телесное повреждение средней тяжести", - отметил Попович.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 марта в Харькове прошел митинг сторонников городской власти после которого несколько тысяч людей взяли штурмом обладминистрацию, где забаррикадировались активисты харьковского Евромайдана. При штурме были избиты более 100 активистов Евромайдана, часть из них получила ранения из травматов.