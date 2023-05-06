"Трудно понять, как Путин это переживет": Украина может взять войска РФ в заложники в Крыму – Фукуяма

Освобождение украинскими военными Херсонской и Запорожской областей может стать минимальной предпосылкой для мирных переговоров между Украиной и РФ.

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Украина может взять войска РФ в заложники в Крыму, считает Фукуяма/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Украинские военные могут взять в "заложники" российских захватчиков, находящихся во временно оккупированном Крыму. Для этого защитникам Украины даже не придется заходить на полуостров – им будет достаточно полностью освободить Херсонскую область и перерезать россиянам путь через Керченский мост.

После освобождения Херсонщины Крымский полуостров станет большой проблемой для страны-агрессора России, ведь украинские военные могут просто отрезать Крым от РФ. Такое мнение высказал известный американский исследователь и философ Фрэнсис Фукуяма в интервью Radio Free Europe.

"Есть одна железнодорожная ветка, ведущая из России в Крым, и есть прямой мост, и они (украинцы, – ред.) смогут действительно перерезать обе эти артерии. И в этот момент им не обязательно вторгаться в Крым, они могут просто держать в заложниках все российские войска, которые там находятся", – сказал Фукуяма.

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По мнению Фукуямы, освобождение украинскими воинами Херсонской и Запорожской области может стать минимальной предпосылкой для мирных переговоров между Украиной и Россией.

В то же время философ отмечает: если России придется уступить Крым во время переговоров, то неизвестно, как это переживет российский диктатор Владимир Путин, ведь Кремль уже много вложил в оккупацию полуострова.

"Так что да, я думаю, что они (россияне, – ред.) будут в очень сложной ситуации. Но дело в том, что украинцам даже не обязательно возвращать Крым. Они могут отрезать его. И в любой момент они могут оказывать сильное давление, которое почувствуют россияне", – сказал Фукуяма.

Освобождение Крыма

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет освобождать оккупированный Крым способом, который посчитает необходимым. Полуостров принадлежит украинскому государству. Россияне, понимающие всю ситуацию, должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Заместитель начальника Главного управления разведки, генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что войска страны-агрессора России вывели большинство своих кораблей из захваченного Севастополя в Крыму в Новосибирск, который расположен на расстоянии нескольких сотен километров от полуострова. Причиной тому является страх уничтожения кораблей украинской армией.

Напомним, в оккупированном рф Крыму утром 6 мая прогремели сразу несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, они слышали сильный грохот. Кроме того, на месте взрывов наблюдался дым. При этом оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы на севере полуострова сработала ПВО.

В то же время постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева заявила, что ряд западных политиков боятся освобождения оккупированного россиянами Крыма и призывают Украину не делать этого. Они считают, якобы деоккупация полуострова может привести к ядерной войне.

Смотрите видео, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в интервью Главреду о том, как Россия будет пытаться удержать Крым и как долго оккупантам это будет удаваться:

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