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"У них тактика выжженной земли": ситуация в Северодонецке ухудшилась - Гайдай

6 июня 2022, 11:14

Российские оккупанты значительно увеличили количество обстрелов. Они пытаются разрушить все.

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В Северодонецке ухудшилась ситуация / Фото t.me/serhiy_hayday

Ситуация в Северодонецке, который пытаются полностью захватить рашисты, ухудшилась. Оккупанты пытаются полностью уничтожить город. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Ситуация остается тяжелой. В городе продолжаются ожесточенные бои.

"Ситуация остается стабильно тяжелой. Ожесточенные бои продолжаются в городе Северодонецк. Бои происходят достаточно динамично, то есть нашим защитникам удалось на время совершить контрнаступление, они освободили почти половину города. Но сейчас ситуация снова немного ухудшилась - те позиции, которые были в промзоне, которые постоянно там защищают ребята, линию в Северодонецке, линию защиты, линию обороны, то там они и сейчас остаются, именно в промке", - сказал Сергей Гайдай.

Рашисты значительно увеличили количество обстрелов по Северодонецку и Лисичанску.

"Разрушают все полностью. У них такая стандартная тактика выжженной земли", - добавил Гайдай.

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Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал о том, какие потери несет российская армия в боях за Северодонецк. Они потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.

"Русневая армия гибнет в областном центре, как мухи — у них значительные потери как среди убийц, так и в технике", - добавил Гайдай.

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

Впоследствии Вооруженные Силы Украины сумели отвоевать новые позиции в Северодонецке Луганской области. ВСУ сумели отбить у врага 20% Северодонецка. Российские оккупанты контролируют около половины города.

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Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

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