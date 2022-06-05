ВСУ взяли в плен 8 рашистов в Северодонецке: ожесточенные бои за город продолжаются

В Северодонецке ВСУ взяли рашистов в плен / Фото t.me/luhanskaVTSA, Суспільне

ВСУ отвоевали новые позиции в Северодонецке Луганской области. Теперь украинские защитники контролируют половину города. Им также удалось взять в плен 8 рашистов. Об этом заявил глава Луганщины Сергей Гайдай.

"За последних несколько дней они потеряли большое количество личного состава. Наши ребята взяли пленных, человек восемь. На сегодняшний день Дворников, генерал армии российской, получил задачу до 10 июля или захватить Северодонецк, или перерезать трассу Лисичанск - Бахмут", - сказал Гайдай.

Он утверждает, что в плену все российские военные говорят, что их насильно мобилизовали и сразу "бросили в ад".

"Это все ерунда, все они прекрасно все знали. Всегда есть выбор: идти воевать или не идти воевать. Все они там сейчас в дикой злобе и дикой агрессии выбрасывают они это в большем количестве обстрелом. Сегодня расстреляли центр гуманитарной помощи в Лисичанске. Представьте, советский дом культуры, махина, он был разрушен полностью. У нас центра больше нет" - добавил Гайдай.

Он акцентировал внимание на том, что в этот центр ежедневно приходили мирные люди, чтобы созвониться со своими родными, получить еду и воду.

Глава Луганщины отметил, что рашисты расстреляли все больницы области, которые находятся на подконтрольных Украине территориях.

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Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал о том, какие потери несет российская армия в боях за Северодонецк. Они потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.

"Русневая армия гибнет в областном центре, как мухи — у них значительные потери как среди убийц, так и в технике", - добавил Гайдай.

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

Впоследствии Вооруженные Силы Украины сумели отвоевать новые позиции в Северодонецке Луганской области. ВСУ сумели отбить у врага 20% Северодонецка. Российские оккупанты контролируют около половины города.

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Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

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