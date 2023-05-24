У Зеленского четко высмеяли Путина, который разглядывал карту без Украины

В Офисе президента отреагировали на очередную порцию российских исторических фейков о том, что Украины вроде бы не существовало.
"Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "российского бунта, нищеты и безвластия", - написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Путин разглядывал карту 400-летней давности и искал на ней Украину
Отметим, 23 мая глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин показал российскому диктатору Владимиру Путину французскую карту середины XVII века и заявил, что на ней якобы "нет Украины".
После этого Путин заявил, что Украины якобы "никогда не существовало". При этом на карте была отображена, вероятная, Гетманщина, которую диктатор назвал "краем, который попросился в состав РФ". Таким образом, россияне в очередной раз попытались оправдать захватническую войну против Украины.
Смотрите видео, как Путин ищет Украину на карте 400-летней давности:
Путин и заявление об Украине
Напомним, у Путина опозорились нытьем насчет рейда добровольцев по Белгородщине. Действия российских ополченцев в Белгородской области "вызывают глубокую обеспокоенность" в Кремле.
РФ хочет ударить по западным объектам инфраструктуры. РФ может использовать специальную военно-морскую программу, с помощью которой можно наблюдать за объектами критически важной инфраструктуры и атаковать их.
Лукашенко уклоняется от прямой войны с Украиной. Маломуж объяснил, почему Путин это "терпит". В Беларуси большинство людей обрадуются, если Александр Лукашенко потеряет власть в стране, считает бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
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