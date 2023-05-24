У Зеленского четко высмеяли Путина, который разглядывал карту без Украины

Путину 23 мая показали старую карту середины XVII века, на которой он искал Украину.

https://glavred.info/ukraine/u-zelenskogo-chetko-vysmeyali-putina-kotoryy-razglyadyval-kartu-bez-ukrainy-10472740.html Ссылка скопирована

Подоляк ответил Путину / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, скриншот

В Офисе президента отреагировали на очередную порцию российских исторических фейков о том, что Украины вроде бы не существовало.

"Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "российского бунта, нищеты и безвластия", - написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Путин разглядывал карту 400-летней давности и искал на ней Украину

Отметим, 23 мая глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин показал российскому диктатору Владимиру Путину французскую карту середины XVII века и заявил, что на ней якобы "нет Украины".

видео дня

После этого Путин заявил, что Украины якобы "никогда не существовало". При этом на карте была отображена, вероятная, Гетманщина, которую диктатор назвал "краем, который попросился в состав РФ". Таким образом, россияне в очередной раз попытались оправдать захватническую войну против Украины.

Путин и Зорькин ищут Украину / скриншот

Смотрите видео, как Путин ищет Украину на карте 400-летней давности:

Путин и заявление об Украине

Напомним, у Путина опозорились нытьем насчет рейда добровольцев по Белгородщине. Действия российских ополченцев в Белгородской области "вызывают глубокую обеспокоенность" в Кремле.

РФ хочет ударить по западным объектам инфраструктуры. РФ может использовать специальную военно-морскую программу, с помощью которой можно наблюдать за объектами критически важной инфраструктуры и атаковать их.

Лукашенко уклоняется от прямой войны с Украиной. Маломуж объяснил, почему Путин это "терпит". В Беларуси большинство людей обрадуются, если Александр Лукашенко потеряет власть в стране, считает бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Читайте также: