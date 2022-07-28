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У Зеленского озвучили печальные последствия деоккупации Херсона для россиян

28 июля 2022, 20:39

Это важно психологически. И так же само это будет мощным деморализующим фактором для российского общества, отметил Михаил Подоляк.

У Зеленского озвучили печальные последствия деоккупации Херсона для россиян
Подоляк высказался об освобождении Херсона / Коллаж фото ОПУ, Новости Херсона

Деоккупация украинскими военнослужащими Херсона должна изменить психологию войны, а также деморализовать российское общество, говорится в заявлении советника главы ОП Михаила Подоляка во время телемарафона.

"Для того, чтобы вести эффективную контрнаступательную войну, нам нужны успехи. Деблокада Херсона, например, существенно изменит психологию войны. То есть мы докажем и для наших людей, что мы можем не только эффективно обороняться, а и контрнаступать, деблокировать свою территорию. Это важно психологически. И так же само это будет мощным деморализующим фактором для российского общества, они поймут, что вся эта пропаганда перестает вообще говорить хотя бы часть правды… И поэтому мы должны это сделать", - отметил он.

Михаил Подоляк также обратил внимание, что освобождение Херсона также станет важным сигналом для украинцев на оккупированных территориях.

"Будет эйфория, которая позволит еще больше эффективно вести работу против оккупанта на тех территориях, которая еще будет оккупирована", - добавил Подоляк.

Новости Херсона онлайн:

Война России против Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва, мол, собралась расширить географию своей войны против Украины и на юг страны. В частности, он назвал Херсонскую и Запорожскую области. При этом он пригрозил, дескать, продвижением оккупантов и на другие территории в том случае, если Запад будет продолжать поставлять Киеву дальнобойную артиллерию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу освободить все украинские территории, которые находятся под российской оккупацией. По его словам, сроки, способы и этапы выполнения задачи будут определять военные во главе с верховным главнокомандующим войск Зеленским.

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области в полном разгаре. Согласно данным специалистов, российские войска на западном берегу Днепра оказались в очень уязвимой ситуации. Потеря Херсона станет серьезным ударом по военном пропаганде РФ.

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