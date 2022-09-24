У Зеленского по пунктам объяснили союзникам, как ответить на мобилизацию в РФ

Украина защищает не только себя, но и границы Европы, говорит Подоляк.
Союзники Украины должны отреагировать на объявление мобилизации в России не только словами, но и действиями.
Как считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк есть пять шагов, которые следует сделать нашим партнерам в ответ на действия страны-агрессора.
Ответ союзников должен включать пять составляющих:
- Активизацию заседания Контактной группы по обороне Украины - "Рамштайна".
- Увеличение поставок HIMARS и снарядов к ним вдвое.
- Предоставление ракет ATACMS, дальность которых может достигать 300 км.
- Немедленное снятие табу на поставки танков и БТР.
- Тренинговые центры для украинских бойцов.
"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?", - пишет Подоляк в Twitter.
Мобилизация в России
Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.
После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.
Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.
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