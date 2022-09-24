У Зеленского по пунктам объяснили союзникам, как ответить на мобилизацию в РФ

Подоляк / УНИАН, Офис президента, 24 канал

Союзники Украины должны отреагировать на объявление мобилизации в России не только словами, но и действиями.

Как считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк есть пять шагов, которые следует сделать нашим партнерам в ответ на действия страны-агрессора.

Ответ союзников должен включать пять составляющих:

Активизацию заседания Контактной группы по обороне Украины - "Рамштайна".

Увеличение поставок HIMARS и снарядов к ним вдвое.

Предоставление ракет ATACMS, дальность которых может достигать 300 км.

Немедленное снятие табу на поставки танков и БТР.

Тренинговые центры для украинских бойцов.

"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?", - пишет Подоляк в Twitter.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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