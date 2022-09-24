"Поехали с нами в Украину": в РФ мобилизованные избили полицейских и Росгвардию

Драка в Омске / скриншот

В российском поселке Большеречье Омской области мобилизованные граждане устроили массовую драку с полицейскими и сотрудниками Росгвардии.

Как сообщает правозащитная организация Омское гражданское объединение, инцидент произошел в пятницу, 23 сентября, в поселке Большеречье, который также охватила частичная мобилизация.

Призванные в ряды ВС РФ граждане стали возмущаться, из-за чего между ними и правоохранителями произошла массовая драка.

"Возмущенные мобилизованные в ответ схватили нескольких полицейских и объявили, что те поедут умирать в окопы вместе с ними. Полицейским это не понравилось, завязалась драка результат которой вы видите на видео", - говорится в подписи к видеоролику.

По данным правозащитников, с момента объявления частичной мобилизации в Омской области в ряды российской армии призвали более 1000 человек. 420 граждан были мобилизированы в областном центре.

В общей сложности, власти региона призвали в ряды ВС РФ за несколько дней 1010 местных жителей:

Азовский район, включая посёлок Азово - 70 человек;

Большереченский район, включая посёлок Большеречье - 50;

Калачинский район, включая город Калачниск - 50;

Полтавский район, включая поселок Полтавка - 200;

Тарский район, включая город Тара - 50;

Черлаский район, включая поселок Черлак - 120;

село Пушкино Омского район - 40 человек;

деревня Паутовка, Нижнеомский район - 10;

Омск - 420.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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