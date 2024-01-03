Удары по энергетической инфраструктуре: в ВСУ предупредили об угрозе и назвали дату

По словам Гуменюк, ракетно-дроновые удары по критической инфраструктуре Украины могут возобновиться в ближайшие дни.

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Россияне могут снова начать обстреливать энергетическую инфраструктуру / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В ближайшее время в Украине ожидаются стремительные похолодания и морозы до -10 градусов. Такая погода может быть использована врагом для задания ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом в эфире Дніпро TV сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Враг не остановится. Стоит осознавать, что опасность не миновала. Вполне вероятно, что надо будет оперативно реагировать на сигналы тревоги и иметь при себе необходимые вещи. Нужно понимать, что после массированных ударов могут быть последствия подобные тем, которые вибрировали вчера в Киеве и Киевской области, когда исчезало электропитание, водоснабжение и отопление", — сказала военная.

По ее словам, аналитика свидетельствует о том, что в ближайшие дни ожидается существенное снижение температуры воздуха на большей части территории Украины.

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"Это вполне вероятный период когда враг захочет давить энергетически и атаки на энергетические объекты абсолютно не исключены", - указывает Гуменюк

Кроме того, Гуменюк добавила, что Россия не прекращает производство и поставку боеприпасов, а также имеет накопленные ракеты.

Обстрел территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 января силы противовоздушной обороны сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг выпустил около 15 дронов "Shahed" на Киев. Затем более 15 бомбардировщиков Ту-95МС выпустили крылатые ракеты.

Президент Зеленский отреагировал на эту массированную атаку, заявив, что Россия запустила почти сто ракет по Украине ночью и утром, что привело к гибели и многочисленным раненым. Он подчеркнул, что за потери жизней враги понесут ответственность.

По данным Forbes, на обстрел Украины 2 января Россия потратила около 620 млн долларов.

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