Новая тактика ударов по Украине: стало известно, чем и когда планирует бить враг

Россияне меняют тактику применения БПЛА, рассказала Наталья Гуменюк.

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РФ активизирует применение дронов-камикадзе, рассказала Наталья Гуменюк / Коллаж: Главред, Фото: Telegram, скриншот

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о новой тактике воздушных ударов РФ по Украине.

По ее словам, оккупанты изменили тактику запуска беспилотников по Украине. Об этом сообщает Суспільне.

Представитель Сил обороны юга Украины уточнила, что россияне меняют тактику применения БПЛА, чтобы истощить украинскую ПВО.

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"Мы фиксируем такое изменение тактики врага: они действительно пытаются прокладывать сложные траектории движения дронов, чтобы истощать систему противовоздушной обороны, усложнять нашу работу, в частности, и наносить максимальный ущерб. В течение этой атаки ночной почти все одесситы фиксировали следование дронов прямо среди жилых кварталов, где в принципе не могут быть размещены стационарные системы ПВО", — уточнила она.

При этом Гуменюк не исключает, что во время последней ночной атаки россияне пытались обнаружить системы ПВО, поэтому и выбирали такие "сложные маршруты".

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о том, что российские дроны сбивали в 8 украинских областях. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Как сообщалось, вражеская армия в ночь с 25 на 26 декабря выпустила по Украине 18 дронов-камикадзе "Шахед". Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 12 вражеских БпЛА.

Напомним, в ночь на понедельник, 25 декабря, оккупанты выпустили по Украине 31 дрон-камикадзе "Шахед". Украинская противовоздушная оборона сбила 29 вражеских беспилотников.

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