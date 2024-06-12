Угроза наступления РФ на Сумщине: аналитик сказал, какая ситуация на границе

Наши бойцы не теряют возможности оттеснить врага, зачистить какой-то район, в частности, вблизи Волчанска, говорит аналитик.

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Угроза наступления РФ на Сумщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупационные войска на украинской границе в Сумской области имеют накопление сил, поэтому они проводят там определенные маневры. Об этом сказал аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире телемарафона.

"Но решатся ли они (наступать на Сумщину - ред.) неизвестно. Это покажет время. Всем надо реагировать на ситуацию... На этом направлении проводится непрерывная аэроразведка. Как только появляется возможность поразить врага, то по нему сразу наносятся удары. Так было с колонной оккупантов, которая решила покататься недалеко от границы", - подчеркнул он.

По его мнению, если сравнивать нынешнюю ситуацию на границе России с Сумщиной, то она отличается от той, что была на момент захода вражеских войск через границу в Харьковскую область.

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Аналитик DeepState также добавил, что на Харьковском направлении украинские военные остановили продвижение армии РФ. Однако, по его словам, на границе сосредоточено значительное количество российских войск.

"Они, по сути, остановились на тех рубежах, которые сейчас заняли и больше ничего не могут сделать", - добавил он.

Роман Погорелый не исключает, что враг в какой-то момент может завести свои резервы. При этом выражает сомнение относительно такой тактики. По его словам, наши бойцы не теряют возможности оттеснить врага, зачистить какой-то район, в частности, вблизи Волчанска.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграмм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Возможность наступления РФ на Сумщине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия может попытаться провернуть на Сумщине ту же операцию, что и в Харьковской области.

К тому же, страна-агрессор Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области.

Кроме того, наступление российских оккупантов на Сумскую область может начаться в любой момент, заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

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