Угроза попытки армии России взять Киев: дипломат оценил риски еще одного удара Москвы

Военная ситуация сейчас складывается не в пользу того, чтобы войска РФ шли на Киев - дипломат / Коллаж Reuters

На данный момент военная ситуация складывается в пользу Украины, поэтому вряд ли следует говорить о рисках новой попытки войск России оккупации Киева. У оккупантов проблемы с резервами, и решение о наступлении при такой обстановке сродни самоубийству. Нужно акцентировать внимание не на захвате россиянами украинских территорий, а об освобождении своих земель. Об этом заявил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, может ли быть вторая попытка взять Киев он сказал, что сейчас ситуация складывается в пользу ВСУ, в то время как Россия теряет военный потенциал. При таких условиях российское наступление может столкнуться с колоссальными рисками для оккупационной армии РФ.

Читайте такжеПереговоры России и Украины: в РФ собрались выдвигать более "жесткие" требования к Киеву"Мы должны говорить не о возможности оккупации новых территорий Украины, а о новых освобожденных украинской армией территориях, которые сейчас находятся под московским-ордынским сапогом. Потому что на самом деле тенденция складывается в нашу пользу. Мы набираем потенциал, а Россия его теряет – я говорю о военном аспекте. Идти в наступление России, когда нет достаточно резервов – это самоубийство", - считает дипломат.

Также он добавил, что в войсках России, если судить по перехватам телефонных разговоров оккупантов, царят не лучшие настроения. В лучшем случаи им удастся захватить разве что несколько небольших сел.

"Обстреливать украинские территории, когда у тебя нет снарядов, нереально. Набирать в русскую армию людей, когда из нее бегут солдаты, и думать о том, что они будут способны на какие-то подвиги, не приходится, когда в русском войске царят не лучшие настроения, судя по перехватам разговоров. Разве что они смогут взять пару небольших деревень на определенных отрезках фронта...", - подчеркнул Владимир Огрызко.

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Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что президент Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу по освобождению всех оккупированных войсками РФ территорий. По словам чиновника, сроки и способы выполнения задачи будут определять военные.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров разразился заявлением, согласно которому Москва, дескать, "расширит географию" войны против Украины на юг. Речь шла о, мол, "демилитаризации" Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, по его словам, оккупанты готовы пойти еще дальше, если Запад будет помогать Киеву дальнобойной артиллерией.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал прогноз о том, что уже через месяц-полтора войска РФ утратят потенциал для дальнейшего наступления на востоке Украины. Как сказал Арестович, на других направлениях оккупанты уже не наступают, но продолжают стрелять.

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