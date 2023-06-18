Угроза удара с севера: РФ стянула в Беларусь техники на две дивизии — Тука

РФ может всего за несколько часов наполнить личным составом новые подразделения, считает Георгий Тука.

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Георгий Тука оценил вероятность удара РФ с территории Беларуси / Коллаж фото Минобороны РФ, Главред

На территории Беларуси осуществлено накопление российской военной техники в большом количестве, рассказал экс-заместитель главы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"По моим данным, оно общим количеством соответствует двум кадровым дивизиям, но без личного состава", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что для задействования этих подразделений для активных боевых действий, достаточно его всего за несколько часов наполнить личным составом.

"Способна ли Россия это осуществить быстро? Да, способна, на это не надо закрывать глаза. Эта информация известна и нашему Генштабу, и ГУР, поэтому я надеюсь, что определенные меры безопасности нами на границах с Беларусью приняты. Поэтому надо следить, но каких-то панических настроений относительно того, что завтра с севера могут ударить, нет", — добавил Тука.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

В марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

Позже страна-оккупант начала обучение для военных Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками, а уже 25 мая Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения.

В Китае выступили против передачи ядерного оружия от одних стран другим.

В Пекине сказали, что все конфронтации следует решать дипломатическим путем. Нельзя допустить риска начала ядерной войны.

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков говорил, что Россия пока не разместила в РБ ядерное оружие. По его словам, Москва пока декларирует намерения, а окончательное решение по данному вопросу, дескать, "будет приниматься в Минске".

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