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Угроза удара войск РФ в Харьковской и Сумской областях: генерал оценил вероятность атаки

21 февраля 2023, 10:43
Россия может применить часть своего стратегического резерва в 150-200 тысяч военных не только на Донбассе, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Романенко, войска РФ
Войска России могут нанести удар на востоке Харьковской области - Романенко / Коллаж Главред, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска могут нанести удар на южном направлении или в Харьковской и Сумской областях, чтобы отвлечь внимание армии Украины от своего наступления на Донбассе. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что часть стратегического резерва, который еще готовят захватчики и собираются бросить в бой, может быть использована на юге или в Харьковской и Сумской областях для реализации маневра по отвлечению внимания ВСУ от российского наступления на Донбассе.

"Удар для отвлечения внимания является известным приемом боевых действий. Силы 150-200-тысячного резерва, подготовку которого продолжают россияне, кроме усиления противника на Донбассе, могли бы использоваться и на других направлениях, которые они могут считать неосновными. К примеру, южное направление или те же Сумская и Харьковская области", - полагает Романенко.

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По его словам, удар российских оккупантов возможен южнее Харькова или в восточном направлении (Купянское направление, админграница Харьковской и Луганской областей - ред.), где враг уже пытался проводить стратегическую наступательную операцию в начале полномасштабной войны против Украины.

"Но вот на южном или восточном направлениях, особенно южнее Харькова, россияне могут нанести такой удар. В начале войны они уже проводили там первую стратегическую наступательную операцию, планировали несколько охватов и сделать "котел". Но планы провалились, ВСУ пресекли подобные попытки. Более того, на харьковском направлении они сами чуть не оказались в "котле" и были вынуждены отступать", - подчеркнул Игорь Романенко.

Смотрите полную версию интервью Игоря Романенко Главреду

Угроза наступления войск РФ в Харьковской области

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявлял, что оккупационные войска России пойти в атаку на северо-востоке от Харькова. Силы обороны Украины готовы отбивать вражеское наступление.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил, что войска РФ усиливаются на Купянском направлении. Они пытаются атаковать и несут потери. Синегубов не исключил наступления, однако подчеркнул, что ВСУ готовы к любым сценариям в районе.

Журналисты американского издания The New York Times опубликовали материал, в котором речь шла о том, что российская оккупационная армия может попытаться окружить ВСУ на Донбассе с севера и юга региона и открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях. Второй фронт может понадобиться захватчикам для того, чтобы отвлечь внимание ВСУ от своих атак в Донецкой и Луганской областях.

Война России против Украины:

Харьковская область войска России Игорь Романенко война России и Украины
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