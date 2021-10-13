Ухаживали старшие дети в возрасте 5 и 7 лет: в Мукачево мать забыла о больном младенце

Ребенка изъяли из семьи / Pixabay

В городе Мукачево Закарпатской области у матери забрали шестимесячного младенца, за которым ухаживали старшие дети в возрасте 5 и 7 лет.

В социальные службы обратились неравнодушные соседи семьи, сообщили в Мукачевском городском совете.

Было установлено, что шестимесячный младенец был болен - у ребенка была высокая температура. Однако за младенцем ухаживала не его мать, а дети в возрасте 5 и 7 лет. Также мать официально не зарегистрировала младенца.

По данным горсовета, женщина злоупотребляла алкоголем и не выполняла родительских обязанностей. А потому у нее забрали больного малыша.

Читайте также"Водкой угостила знакомая": 18-летняя мать "вырубилась" во время прогулки с младенцем в Каховке"По обращению неравнодушных соседей ребенок был доставлен в областную детскую больницу, где он проходит лечение. По окончании лечения ребенок будет устроен в областной дом ребенка", — говорится в сообщении.

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Ранее мы рассказывали, что в Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш. Такую картину увидела неравнодушная прохожая, которая и обратилась к правоохранителям.

Прибывшие на место патрульные маму мальчика на месте не застали. Женщина ушла и оставила сына. С ребенком была только заявительница.