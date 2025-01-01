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Украина начнет поставлять электроэнергию в Молдову: что известно

Юрий Берендий
1 января 2025, 22:52
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"Энергоатом" в ночь на 2 января будет поставлять электроэнергию в Молдову, чтобы покрыть дефицит в энергосистеме, отметили в молдавской компании Energocom.
Украина начнет поставлять электроэнергию в Молдову: что известно
Поставка электроэнергии будет осуществляться в ночь на 2 января / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову
  • Поставки будут происходить ночью, когда "Энергоатом" имеет избыток электроэнергии

В ночь на 2 января Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову для покрытия дефицита в энергосистеме соседней страны. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker со ссылкой на государственную компанию Energocom.

1 января Energocom заявила, что закупила необходимые объемы электроэнергии для обеспечения потребностей 2 января. В компании отметили, что поставки электроэнергии будут происходить из Украины в ночное время.

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Также в Energocom объяснили, что зарезервировали соответствующие мощности, поскольку на границе Молдовы и Румынии возможна поставка только 315 МВт из необходимых 650-800 МВт. Остальные мощности резервируют на ежедневных аукционах из ресурсов, которые не используются на других границах Румынии с соседними странами.

"Таким образом, нам удалось зарезервировать необходимые мощности на 2 января. Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" - в ночные часы, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", - заверили в компании.

Что известно о прекращении транспортировки российского газа через Украину в Молдову и ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, переведя газотранспортную систему в режим работы без транзита. Это означает завершение действия 5-летнего контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", заключенного 30 декабря 2019 года.

Окончательная остановка транзита российского газа вызвала негативную реакцию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в своем видеообращении заявил, что этот шаг Украины нанесет ущерб странам ЕС в будущем больше, чем России.

Министерство энергетики сообщило, что транспортировка российского газа была остановлена 1 января в 07:00 по соображениям национальной безопасности. Украина заранее проинформировала об этом международных партнеров. Газотранспортная система страны продолжает стабильно обеспечивать потребности украинских потребителей, работая без транзита.

Другие новости:

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина - Россия - Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи стороны поставили за сутки до прекращения прежнего контракта.

Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."

Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.

Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

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