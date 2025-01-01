Мирное соглашение между Украиной и РФ: появился неожиданный сценарий

Игорь Рейтерович спрогнозировал, кто может подписывать соответствующее соглашение между Украиной и РФ.

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Появился прогноз насчет переговоров Украины с РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада

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В Украине может быть реализован корейский сценарий

Вероятно в соглашении не будет подписи Зеленского

С большой вероятностью в Украине может быть реализован корейский сценарий, поэтому под соглашением о перемирии с РФ не будет подписи президента Владимира Зеленского, заявил политолог Игорь Рейтерович.

"Путин может подписать какое-то соглашение, только если он будет на 100% доволен. Но я просто не представляю такой вариант, когда мы на это пойдем. Так что это будет кто-то, скорее всего, даже не из политиков, а из чисто военных", — подчеркнул он в эфире Radio NV.

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При этом собеседник также прокомментировал вопрос о том, кто может подписывать соответствующее соглашение.

"Я думаю, что это будут исключительно военные. С большой вероятностью", — отметил Рейтерович.

При этом он напомнил пример Северной и Южной Кореи, когда военные подписывали соглашение о перемирии.

"Кстати, за Южную Корею подписывали вообще американские военные. Потому что правительство Южной Кореи не хотело этого делать, они хотели еще воевать дальше. Но американцы сказали, что достаточно. И только в 1991-м, кажется, они создали какую-то совместную комиссию, которая что-то немножко переподписывала в 1991-м после 1953-го. А до этого было соглашение о прекращении огня, которое подписали генералы", - добавил политолог.

Ранее сообщалось о вероятности завершения войны или временного перемирия РФ и Украины. В новом году могут начаться мирные переговоры, считают эксперты.

Как сообщал Главред, корреспондент британского канала Ивор Беннет Sky News, ранее заявил, что заморозка является наиболее вероятным сценарием завершения войны в Украине. По его словам, Москва будет стремиться к завершению войны к 9 мая.

Украину в 2025-м ждет тяжелая борьба за сохранение страны, заявил ранее военнослужащий Максим Жорин. Украинцам не следует доверять различным прогнозам.

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Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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