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Украина подложит свинью Лукашенко, лишив его почетного звания в КНУ

1 июня 2021, 00:47
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Соотвествующее обращение уже направлено в адрес Ученого совета КНУ.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров заявляет, что ученый совет КНУ лишит Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза 7 июня.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции, соотвествующее обращение уже направлено в адрес Ученого совета КНУ.

"Уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня будет заседание ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко", - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума Украина 30. Образование и наука в понедельник.

Бугров отметил, что, зная мнение большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.

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  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
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