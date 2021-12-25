"Украина - не Россия": предостерег страны Запада от решения судьбы украинцев без их мнения

Алексей Данилов / УНИАН

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предостерег власти стран Запада от решения судеб Украины без участия официального Киева. Об этом он заявил в интервью агентству Agence France-Presse.

Секретарь СНБО напомнил, что президент РФ Владимир Путин всячески стремится разделить Украину ‒ для того, чтобы она перестала существовать в ее нынешних границах.

А еще, говорит Данилов, Путин хочет, чтобы США гарантировали Кремлю, что НАТО остановит свое расширение на восток и что Украина никогда не присоединится к Североатлантическому альянсу. А Белый дом в ответ на путинские эскапады заявляет, что готов в начале января 2022 года обсудить некоторые предложения Москвы относительно безопасности в регионе.

Секретарь СНБО предостерег страны Запада от решения судьбы Украины без официального Киева.

"Каким бы ни был исход этих переговоров, он не будет работать, если с ним не согласятся украинцы. Мы не Россия. Невозможно поставить всех на колени, потому что большие люди так решили за нас, — сказал глава СНБО",‒ подытожил Данилов.

Реклама

Читайте такжеВ СНБО рассказали о "невидимом" оружии Украины в борьбе с Россией

Напомним, ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

Другие новости: