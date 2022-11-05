Украина получит новые системы ПВО и ПРО до конца года - Кулеба

Украина получит новые системы ПВО и ПРО до конца года / УНИАН

Украина ведет переговоры о получении дополнительных систем ПВО и ПРО. Получить их наша страна может уже до конца текущего года.

С таким заявлением выступил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет ZN.ua

"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока страна, поставляющая, не сделает этого сама, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются. Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года. Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", - отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Читайте также: