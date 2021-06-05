Украина "забраковала" предложение Ирана о компенсациях семьям погибших пассажиров сбитого Боинга МАУ / Reuters

Иран заявил о готовности выплатить по 150 тысяч долларов компенсации за каждую жертву крушения сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в 2020 году. В МИД Украины это предложение отвергли.

Как заявил замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд в интервью Iran Pres, этот вопрос обсуждался во время третьего раунда ирано-украинских переговоров в Киеве. Он утверждает, что размер компенсации, установленной Ираном, "намного выше, чем предусматривает международное право".

В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что обстоятельства, при которых был сбит самолет, должны быть установлены до начала выплаты Ираном компенсаций.

"Конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должны стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников и неповторение подобного преступления в будущем. Безусловно, вопрос выплаты компенсаций – важный элемент этого процесса. В то же время ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат", – сказал он.

Николенко также заявил, что конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.

"Ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2–3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов", – добавил он.

Катастрофа МАУ в Иране – о чем сообщалось ранее:

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.

В МИД Ирана заявили, что обнародованная канадскими журналистами информация об аудиозаписи с голосом человека, похожего на голос Джавада Зарифа, не соответствует действительности.