Украинцам раздадут до 250 тысяч гривен на бизнес: кому, куда и когда обращаться

Украинцам раздадут до 250 тысяч гривен на бизнес - Ощадбанк / коллаж УНИАН

Государственное финансовое учреждение ‒ Ощадбанк ‒ уже с 1 июля нынешнего года начнет принимать заявки на гранты на открытие нового либо развитие существующего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Известно, что выплаты составят до 250 тысяч гривен. Причем этим деньги не нужно будет возвращать, если грантополучатель создаст одно-два рабочих (сроком более трех лет) и регулярно будет платить налоги.

Участником программы может стать как юридическое, так и физическое лицо. И, конечно же, к заявлению нужно будет приложить бизнес-план.

После подачи заявки в течение десяти рабочих дней эксперты Ощадбанка и Государственного центра занятости проведут оценку проекта. Если его признают полностью отвечающим критериям программы, то все грантовые средства будут перечислены на счет грантополучателя.

Также чиновники говорят, что в будущем подать заявку можно будет не только в Ощадбанке, но и в приложении "Дия". Однако пока такой функционал только разрабатывается.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу обеспечить жильем всех временных переселенцев. В своем обращении президент сказал, что это является обязательным пунктом первого этапа восстановления страны.

Позднее украинский лидер заявил что Кабмин утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной. По его словам, каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а также в "Дие".

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