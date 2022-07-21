Украинцев предупредили о ракетной угрозе со стороны Черного моря

Черное море, корабль / pixabay, Минобороны РФ

На сегодняшний день ракетную угрозу для Украины в Черном море несут два российских корабля, снаряженные ракетами типа "Калибр", а также еще один большой десантный корабль.

Как сообщают в оперативном командовании Юг, на двух российских судах размещено 16 ракет типа "Калибр".

"В Черном море умеренным штормом качаются, но продолжают нести угрозу ракетного удара два корабля, снаряженных 16 ракетами типа "Калибр", и один бдк (большой десантный корабль – ред.)", – говорится в опубликованной информации.

Напомним, в результате ракетного удара по Виннице погибли 22 человека, среди них три ребенка.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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