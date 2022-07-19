Угроза новых ударов: в Генштабе предупредили об опасности ракетных обстрелов РФ

Флот РФ готов к запускам ракет по территории Украины / mil.ru

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.

Как говорится в опубликованной в Facebook сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по поддержке действий наземных войск и блокированию северо-западной части Черного моря.

При этом подчеркивается, что в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины находятся три носителя высокоточного оружия.

Ракетный удар по Виннице

В результате сегодняшнего ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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