Умерла последняя жительница: в Одесской области нашли село-призрак без единого жителя

После смерти бабушки Марии село стало "призраком" / Фото иллюстративное, УНИАН

В Одесской области вымерло целое село Ивановка, однако оно до сих пор остается на карте.

О последней жительнице села рассказал журналист Игорь Столяров в Facebook. Он отметил, что женщина умерла в прошлом году, однако о ее смерти он узнал только сейчас. Перед смертью бабушка жила в одиночестве. После этого в населенном пункте не осталось людей.

При этом село-призрак в Знаменской территориальной общине Березовского района до сих пор остается на карте.

По словам Столярова, бабушка Маруся несколько лет оставалась единственной жительницей села Ивановка. Когда к женщине иногда заходили гости, она рассказывала им о своей молодости, а также говорила, что мечтает о возрождении родного села.

"Практически до дня смерти Маруся жила одна в селе Ивановка. Разговаривала с двумя песиками, которые бегали в ее дворе. А вокруг улица из разрушенных хижин...", – отметил Столяров.

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Журналист также обратил внимание на равнодушие чиновников. По его словам, он неоднократно писал о тяжелой жизни в селах, однако на опубликованную информацию местные чиновники не обращали внимание.

"Я много писал о невыносимо жизни сел, но чиновники, как правило, не хотели менять жизнь людей к лучшему, а чаще думали, как мне отомстить за правду", – пишет журналист.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине нашли село, где живет один человек. Мужчина не покидает село, которое находится на грани исчезновения с карты Украины. Он имеет хозяйство и обрабатывает землю.

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