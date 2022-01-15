Даже староста в Италии: жители села в Тернопольской области массово уехали на заработки

Жители села в Тернопольской области массово уехали на заработки / коллаж УНИАН, Суспильне

Жители Тернопольской области массово покидают страну в поисках работы. В частности, в селе Яргоров Монастыриской громады половина жителей уехала на заработки.

Как сообщает "Суспильне", даже староста села Оксана Насада работает за границей. В комментарии журналистам по телефону она рассказала, что в ее селе проживает 400 человек, почти 200 из них уже уехали за границу, так как дома работы нет.

"Они не могут прокормить свою семью и дать своей семье надлежащие условия для жизни в Украине. Ну вот дайте ребенку образование в Украине. Да, ребенок поступит, но некоторое обучение платное. Дайте сегодня ребенку лечение. У меня буквально несколько дней назад ребенок пошел лечиться – половину месячной зарплаты за три дня нужно потратить", — рассказала Оксана Насада.

Староста села уточнила, что чаще всего ее односельчане едут на работу в Великобританию, Польшу, Италию, Испанию т Францию.

Сама Оксана Насада уехала на заработки в Италию. Чтобы иметь возможность работать, староста взяла отпуск, а 3-летнего сына оставила на свою мать.

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В то же время местный житель Василий Подлецкий рассказал журналистам, что его жена уже 20 лет на работе в Италии, так как семье не хатает денег. Мужчина живет только с двумя котами. На средства, которые передала его жена, при въезде в село местные построили часовню.

Еще одну часовню в селе построила бывшая заробитчанка Анна Штангрет. Женщина поделилась, что больше не может работать, так как болеет. Она обратила внимание на то, что в селе нет своего священника, газа, и автобус сюда не ездит.

"Село не живет, а выживает. Потому что, чтобы жить, то нужно иметь средства. Есть очень мало перспективы в селе. Есть только наших два магазина. Конечно, существует еще школа, в которой насчитывается примерно 40 детей. Многие молодые люди выехали за границу. Старшие уже неспособны вести сельское хозяйство", — рассказала Анна Штангрет.

Люди в свое родное село возвращаются только на праздники.

Напомним, по количеству международных мигрантов украинского происхождения Украина занимает восьмое место. Только в 2021 году страну покинули более 600 тысяч украинцев.

Ранее Сейм Польши внес изменения в законодательство, согласно которым на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя украинцы смогут законно работать в Польше в течение 2 лет.

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