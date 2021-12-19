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Украина оказалась на восьмом месте в мире по количеству эмигрантов

19 декабря 2021, 12:37

Только за 10 месяцев 2021 года Украину покинули и все еще не въехали назад более 600 тысяч украинцев.

Заробитчане
Украина оказалась на восьмом месте в мире по количеству эмигрантов / УНИАН

По количеству международных мигрантов украинского происхождения Украина занимает восьмое место. Только в этом году страну покинули более 600 тысяч украинцев.

Как сообщил Офис омбудсмана Украины в Facebook, в последние десятилетия миграция приобрела огромные масштабы — в результате глобализации общества значительно увеличилось количество людей, стремящихся сменить место жительства.

"Сегодня каждый 35-й человек проживает, учится или работает за пределами своей страны, а общая численность мигрантов составляет более 300 миллионов человек", — говорится в сообщении.

По данным Opendatabot, только за 10 месяцев 2021 года Украину покинули и все еще не въехали назад более 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель последних 11 лет.

По данным ООН, общая доля мигрантов от всех жителей планеты составляет около 3,5%, подавляющее большинство которых родом из Индии, Мексики и Китая. Кроме того, основная доля мигрантов живет только в десяти странах: США, Германии, Саудовской Аравии, России, Великобритании, ОАЭ, Франции, Канаде, Австралии, Италии.

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Ранее Сейм Польши внес изменения в законодательство, согласно которым на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя украинцы смогут законно работать в Польше в течение 2 лет.

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