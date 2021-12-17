За 2021-й из Украины выехало рекордное за 11 лет число граждан

Лишь в 2020-м году украинцев, которые вернулись домой, было больше чем тех, которые уехали / Фото prm.ua

За 10 месяцев 2021 года выехали из Украины и не вернулись более 600 тысяч граждан. Этот показатель является самым высоким за последние 11 лет.

Всего с 2011 по 2020 годы в Украину не вернулись 2,6 миллиона наших сограждан. Судя по показателям текущего года, можно ожидать, что если в ноябре – декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 миллиона человек, свидетельствуют данные Opendatabot.

Отмечается, что в период после 2014 года ежегодное количество не вернувшихся граждан заметно снизилось. В то же время счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо – это 2020-й, когда пандемия коронавируса была в самом разгаре. Тогда украинцев, которые вернулись домой, было на 80 тысяч больше, чем тех, кто уехал.

Точных официальных данных о том, сколько украинцев ежегодно мигрирует из страны и на какой период, нет. Последние исследования Государственной службы статистики Украины показывают, что в 2015 – 2017 годах 4,5% всего населения Украины (1,3 миллиона украинцев) хотя бы раз в жизни работали за рубежом. В период, когда граница Польши была закрыта, украинцы выезжали на работу в Германию и Литву.

Согласно данным Международной организации по миграции и ООН, количество мигрантов в мире ежегодно растет. К примеру, в 1990 году их было 153 миллиона, а в 2020 году этот показатель увеличился до 281 миллиона человек. В то же время почти две трети из них являются трудовыми мигрантами.

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Как сообщал Главред, в октябре 2021 года в Польше трудоустроили рекордное количество иностранцев, большинство из них – украинцы. Это на 23,8% больше, чем 2 года назад, когда еще не было пандемии.

В декабре пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк заявил, что в Польше уже более 300 тысяч граждан Украины имеют вид на жительство. В большинстве случаев они отправляются туда на заработки. Причем чаще всего украинцы намерены остаться там жить. У около 84% украинцев есть документы на временное проживание на территории польского государства.

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