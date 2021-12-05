Украинцы активно уезжают на заработки за границу: названа ошеломляющая цифра за 2021 год

Украинцы активно уезжают на заработки за границу / УНИАН

Только в 2021 году более 1 миллиона 160 тысяч украинцев уехали работать за границу. Это на 11% больше, чем два года назад. При этом большинство наших сограждан хотят вернуться в Украину.

Как рассказала представительница Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец в эфире "Сніданку з 1+1", только 9% опрошенных внешних трудовых мигрантов хотят уехать из Украины навсегда.

Она также уточнила, что больше всего на работу за границу уезжают жители Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Херсонской и Львовской областей.

В то же время, не хотели бы работать за заграницей жители Киевской области.

Также выяснилось, что примерно 42% украинцев работает за границей неофициально, в 2019 году таких было 30%.

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Напомним, ранее Сейм Польши принял изменения в закон об иностранцах. Таким образом процедура легализации трудовых мигрантов существенно упрощается. На основании разрешения на сезонную работу в Польше и заявления работодателя о намерении трудоустроить иностранца трудовые мигранты и украинцы, в частности, смогут беспрепятственно находиться в стране 24 месяца.

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