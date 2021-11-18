Польша идет навстречу заробитчанам: украинцы смогут спокойно находиться в стране 2 года

Польша распростерла руки заробитчанам / фото: uainfo.org

Сейм Польши принял изменения в закон об иностранцах. Таким образом процедура легализации трудовых мигрантов существенно упрощается.

Как сообщает tvn24, на основании разрешения на сезонную работу в Польше и заявления работодателя о намерении трудоустроить иностранца трудовые мигранты и украинцы, в частности, смогут беспрепятственно находиться в стране 24 месяца.

Кроме того, ускоряется процесс предоставления карты временного пребывания тем, кто планирует работать в важных секторах экономики Польши.

Также закон отменяет требование подавать в пакете документов в воеводские управления по вопросам иностранцев подтверждение о наличии места жительства (договора аренды помещения) и не требует документ о регулярном и стабильном доходе иностранца. Достаточно будет просто подтверждения о получении минимального дохода в Польше.

Между тем, по данным социологической группы "Рейтинг", две трети украинцев не желают ехать за границу на заработки. В то же время почти треть – все еще стремится к поискам "лучшей судьбы". Среди желающих подзаработать – в основном молодежь, но берут их преимущественно на сезонную работу. И это, как утверждают специалисты, пока едва ли не основной контингент, которым ради собственной наживы пользуются как недобросовестные работодатели, так и компании-посредники.

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Ранее сообщалось, что отправляясь из Украины на заработки за границу, украинцы вынуждены сталкиваться с проблемой получения медицинской помощи. Попасть на прием к врачу становится сложной задачей, а частная медицина остается дорогой. Даже страховка не является гарантией того, что человек вовремя получит медпомощь.

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