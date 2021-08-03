Эксперт рассказал, почему все больше и больше украинцев будут уезжать на заработки в ЕС

Эксперт рассказал, почему все больше и больше украинцев будут уезжать на заработки/ Reuters

Уже в ближайшее время все больше и больше украинцев будут уезжать на работу в Европу – поскольку там из-за демографического кризиса постоянно требуются рабочие руки. Такое мнение в колонке для Главреда высказал Василий Воскобойник − президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству,

"Постоянное повышение зарплат в Европе базируется, в первую очередь, на экономическом росте. В 2020-2021 минимальная заработная плата в Польше увеличилось на 200 злотых, а в 2022 она повысится еще на 200 злотых. И этот процесс повышения будет продолжаться и в дальнейшем, так как это связано с демографическим кризисом - количество трудоспособного населения уменьшается, а количество молодежи не соответствует запросам растущей экономики. Поэтому это - лучшее время для того, чтобы привлекать к себе трудовых мигрантов из других стран", − сказал он.

Воскобойник считает, что тенденция, при которой Украину будут покидать граждане трудоспособного возраста, будет сохраняться и в дальнейшем.

"Учитывая это, в дальнейшем украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы и видят совсем другой пример существования общества, социальные отношения и результат от уплаты налогов, соответственно, будут выбирать переезд и будут оставаться в европейских странах на постоянное место жительства", − сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в июне нынешнего года в странах Евросоюза был зафиксирован пик востребованности украинских трудовых мигрантов.

В частности, произошел рост количества вакансий почти вдвое, следует из анализа проекта Оpendatabot.

Есть информация, что летом 2021 года в трудовую миграцию постоянно вовлечены приблизительно 13-16% от всего населения Украины.