Заробитчане из Украины сталкиваются с проблемой получения медицинской помощи за рубежом

Очередь к врачам за границей для заробитчан может затянуться на несколько месяцев / Pixabay

Отправляясь из Украины на заработки за границу, украинцы вынуждены сталкиваться с проблемой получения медицинской помощи. Попасть на приему к врачу становится сложной задачей, а частная медицина остается дорогой. Даже страховка не является гарантией того, что человек вовремя получит медпомощь.

Как сообщает 5 канал, у украинцев, которые работают за границей, есть страховка, однако даже при наличии полиса очередь к врачам может затянуться на пару месяцев.

"По факту получается, что медобслуживание бесплатное, но когда ты не получаешь его вовремя, ты вынужден за него платить", - сказал работник Андрей Зеланс.

В сюжете говорится о том, что украинские заробитчане из-за экономии на питании и медицинских услугах, еще больше рискуют заболеть. Работодатели в таких условиях экономят на тех, кто трудоустроен неофициально.

По словам Виталия Михайлова, управляющего партнера рекрутингового агентства, работодатель в такой ситуации экономит, прежде всего, на налогах. Если работник не оформлен официально, за него не нужно платить.

"А больше - условия труда - спецодежда, помещение: если это склад, то он может быть неотапливаемый. Работать при температуре +3 градуса – это некомфортно. Опять же: жилье, питание, медицинская страховка...", - подчеркнул Михайлов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинских заробитчан предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации за рубежом, связанной с пандемией COVID-19.