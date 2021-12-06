Число заробитчан в Польше взлетело: где и сколько зарабатывают украинцы

В 2021 году спрос на работников в Польше увеличился на 90%.
В октябре в Польше трудоустроили рекордное количество иностранцев, большинство из них – украинцы.
Это на 23,8% больше, чем 2 года назад, когда еще не было пандемии, сообщает Фонд социального страхования Польши.
За год количество украинских трудовых мигрантов увеличилось на 19,2%. Хотя число легально работающих украинцев в Польше рекордное, однако все равно не хватает рабочих рук.
Где и сколько украинцы могут заработать в Польше
В 2021 году спрос на работников увеличился на 90%. Рабочие руки нужны предприятиям:
- пищевой и перерабатывающей промышленности;
- производству пластмассовых изделий;
- логистической отрасли.
Это те сектора экономики, где работает около 80% украинцев в Польше.
Согласно данным исследования аналитического центра Gremi Personal, 80,6% украинцев едут работать в Польшу из-за более высоких зарплат, чем в Украине.
В настоящее время на польских фабриках и заводах можно заработать 25-40 тыс. гривен и выше. С Нового года в Польше вырастет минимальная почасовая ставка оплаты труда. Это значит, что в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс. грн. больше.
Польша ждет больше украинских заробитчан
В Польше число украинских заробитчан достигла исторически высокой отметки, при этом спрос на них все еще остается высоким.
Одна из причин: ВВП у соседей по итогам года увеличится на 11,1%, поляки активно выходят из кризиса и нуждаются в рабочей силы.
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Ранее сообщалось, что отправляясь из Украины на заработки за границу, украинцы вынуждены сталкиваться с проблемой получения медицинской помощи. Попасть на прием к врачу становится сложной задачей, а частная медицина остается дорогой. Даже страховка не является гарантией того, что человек вовремя получит медпомощь.
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