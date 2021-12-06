Число заробитчан в Польше взлетело: где и сколько зарабатывают украинцы

Украинские заробитчане массово едут в Польшу / http://actual.today

В октябре в Польше трудоустроили рекордное количество иностранцев, большинство из них – украинцы.

Это на 23,8% больше, чем 2 года назад, когда еще не было пандемии, сообщает Фонд социального страхования Польши.

За год количество украинских трудовых мигрантов увеличилось на 19,2%. Хотя число легально работающих украинцев в Польше рекордное, однако все равно не хватает рабочих рук.

Где и сколько украинцы могут заработать в Польше

В 2021 году спрос на работников увеличился на 90%. Рабочие руки нужны предприятиям:

пищевой и перерабатывающей промышленности;

производству пластмассовых изделий;

логистической отрасли.

Это те сектора экономики, где работает около 80% украинцев в Польше.

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Согласно данным исследования аналитического центра Gremi Personal, 80,6% украинцев едут работать в Польшу из-за более высоких зарплат, чем в Украине.

В настоящее время на польских фабриках и заводах можно заработать 25-40 тыс. гривен и выше. С Нового года в Польше вырастет минимальная почасовая ставка оплаты труда. Это значит, что в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс. грн. больше.

Польша ждет больше украинских заробитчан

В Польше число украинских заробитчан достигла исторически высокой отметки, при этом спрос на них все еще остается высоким.

Одна из причин: ВВП у соседей по итогам года увеличится на 11,1%, поляки активно выходят из кризиса и нуждаются в рабочей силы.

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Ранее сообщалось, что отправляясь из Украины на заработки за границу, украинцы вынуждены сталкиваться с проблемой получения медицинской помощи. Попасть на прием к врачу становится сложной задачей, а частная медицина остается дорогой. Даже страховка не является гарантией того, что человек вовремя получит медпомощь.

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