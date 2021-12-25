В каких странах хотят жить и работать украинцы - результаты опроса

В каких странах хотят жить и работать украинцы / actual.today, shutterstock.com

Украина является одной из лидирующих стран по количеству трудовых мигрантов. На временную или постоянную работу почти половина украинцев отправилась бы в Германию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Так, 47,8% респондентов готовы работать в Германии.

В Чехию хотели бы поехать поработать 38,1% опрошенных, в Австрию 32,4%, в Польшу 31,3%, в Литву 23,8%, в Словакию 21,8%, в Венгрию 13,4%, в Румынию – 7,8%, в Молдову – 6,7%.

Ни в одну из этих стран не поехали бы с такой целью 32,7% и только 0,6% не нашли, что сказать.

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Результаты опроса / dif.org.ua

В целом мужчины и молодежь до 30 лет больше склонны искать работу в предложенных странах. К выезду на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с высоким уровнем материального положения.

Стоит отметить, что по количеству международных мигрантов украинского происхождения Украина занимает восьмое место. Только в этом году страну покинули более 600 тысяч украинцев.

Как сообщил Офис омбудсмена Украины в Facebook, в последние десятилетия миграция приобрела огромные масштабы — в результате глобализации общества значительно увеличилось количество людей, стремящихся сменить место жительства.

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