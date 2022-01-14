Библиотекарь на Ровенщине потратила "ковидную" тысячу на книги для детей своего села

Библиотекарь потратила "ковидную" тысячу на / Facebook Валентина Кузьмич

В Ровенской области в селе Студянка Дубенского района местная библиотекарь купила для детей на "ковидную" тысячу.

На днях женщине насчитали деньги по программе "еПідтримка". На эти средства она решила приобрести литературу для детей из своего села, сообщила женщина на своей страничке в Facebook.

Как рассказала Валентина Кузьмич, ей удалось приобрести 15 изданий.

"Старалась, чтобы книги были хорошими по содержанию и доступными по цене", - рассказала женщина.

Стоит отметить, что в Украине резкий предновогодний скачок заказов, в том числе от клиентов с "ковидной тысячей", парализовал работу онлайн-магазинов по продаже книг. Люди массово жалуются на долгую обработку заказов в книжных шопах и требуют вернуть деньги.

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Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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