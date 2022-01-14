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Громкий скандал с "тысячей Зеленского": украинцы массово жалуются на обман с заказом книг

14 января 2022, 09:29
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Клиенты сетуют, что товары оплачены, однако получить их они не могут.

книги
Украинцам задерживают заказы в онлайн-магазинах / Фото: ReadRate

В Украине резкий предновогодний скачок заказов, в том числе от клиентов с "ковидной тысячей", парализовал работу онлайн-магазинов по продаже книг.

Люди массово жалуются на долгую обработку заказов в книжных шопах и требуют вернуть деньги. Об этом они пишут в комментариях в соцсетях.

Люди обвиняют онлайн-магазины в обмане

Клиенты сетуют, что товары оплачены, однако получить их они не могут. Люди жалуются, что во время оформления заказов на сайтах книги в наличии были, однако впоследствии администраторы сообщали, что запрашиваемых экземпляров нет.

"Заказала товар еще 24 декабря. Но товара до сих пор нет. Каждый день на сайте меняются сроки доставки. Сначала это было до пяти дней, теперь — 12. Каждый день звоню на горячую линию и только и слушаю, что операторы заняты и "оставьте сообщения на автоответчик", — написала пользователь соцсети Анна.

"В отзывах пишут номера своих заказов, заранее оплаченных деньгами с "єПідтримки". Только единицы за эти две недели получили свои книги. Ладно уже, что мало, кто успел их забрать до Нового года. Так магазины неделями вообще не отвечают на вопросы. Просто нереально никуда дозвониться. Большинство клиентов требуют вернуть деньги", — рассказала ТСН киевлянка Светлана.

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Что говорят в книжных магазинах

В свою очередь в книжных оправдываются и говорят, что перед Новым годом произошел резкий скачек заказов, который на время "парализовал" работу магазинов.

"Сейчас мы работаем в усиленном режиме, чтобы своевременно доставлять ваши заказы. Но из-за праздничного всплеска спроса на книги, умноженный на старт программы "єПідтримка", были вынуждены временно увеличить сроки обработки и доставки заказов", — отметили в Yakaboo. Деньги же за возврат товара клиентам обещают вернутся сроком до 14 рабочих дней.

Читайте также"Тысячу Зеленского" выдают на пластиковую карту: куда обращаться"Мы признаем, что у нас есть заказы, которые требуют более длительной обработки – например, если в заказе указаны книги, часть из которых еще ожидается (издатели не успевают завозить их на склад), поэтому мы предупредили клиентов через соцсети и рассылки об увеличении сроков доставки и дали советы как оформить заказ, чтобы он поступил максимально быстро. Мы понимаем чувства наших клиентов, приносим всем свои искренние извинения за временные неудобства и гарантируем доставку всех заказов и решение всех проблемных вопросов", - заверили в Yakaboo.

Извиняются и в магазине "Книгарня "Є". Там сообщили, что с начала декабря и до сегодняшнего дня работают на "максимальных мощностях".

"Наш call-центр работает в режиме non-stop, поэтому вам так трудно до нас дозвониться. Но это не значит, что мы пренебрегаем, отнюдь. Наши менеджеры в порядке очереди прорабатывают все запросы, которые мы от вас получаем, в том числе в социальных сетях", — подчеркнули в книжном магазине.

Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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