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"Тысячу Зеленского" заплатят подросткам: с какого возраста будут выплаты

10 января 2022, 15:57
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Правительство разработает программу выплаты несовершеннолетним.

Владимир Зеленский, пресс-марафон, пресс-конференция
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен в рамках программы еПоддержка для лиц, не достигшим совершеннолетия.

С такой инициативой глава государства обратился в ходе селекторного совещания, сообщает пресс-служба президента.

С какого возраста подросткам заплатят "ковидную тысячу"

Отмечается, что деньги за вакцинацию украинским будут платить украинским гражданам в возрасте 12-18 лет, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.

"Президент поставил правительству задачу разработать программу выплаты 1 тыс. грн несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказал, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках программы "еПоддержка".

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"В настоящее время помощь выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе. На соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд. грн. В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд грн, из которых на книги было израсходовано 35% средств (кино – 29%, ж/д билеты – 13%, театры – 12%, спортклубы – 7,5% и т.д.)", - сообщают в Офисе президента.

Там добавляют, что в данный момент разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

Что такое программа єПідтримка

19 декабря официально стартовала программа єПідтримка в приложении Дія.

Программа предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

Первыми начали выплачивать деньги Монобанк, Альфа-банк и А-банк.

"Тысяча Зеленского": что нужно знать

Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.

На данный момент к программе подключились:

  • Monobank;
  • Альфа-Банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Іzibank;
  • Райффайзен Банк;
  • Ощадбанк.

На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.

Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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