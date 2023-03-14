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"Успел на последний автобус с мобилизованными": бурят-философ "зажмурился" под Угледаром

14 марта 2023, 13:47
Он надеялся встретить племянника, который исполняет "воинский долг", но не смог.
Ликвидированный бурят
Ликвидированный бурят / соцсети

ВСУ ликвидировали 49-летнего философа-богослова Хышикто Цыбикова из российской республики Бурятия.

Он называл себя буддистским ламой и обучал школьников конным скачкам, а на фронте командовал оккупантами-мотострелками, сообщили бурятские паблики.

Согласно ему, выходец из многодетной семьи Цыбиков 10.09.1973 г. р. проживал в селе Булум Хоринского района. Помимо средней школы, он с красным дипломом окончил вуз.

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После армии бурят решил посвятить себя служению буддизму и пошел хувараком (студентом-послушником) в Эгитуйский дацан (буддистский монастырь-университет). Оттуда его направили на учебу в Агинский бурятский буддийский институт.

В некрологе отмечается, что во время вручения повестки Хышикто Базаровича дома не было. Но, узнав о ней, он "навестил маму, попрощался и сам поехал в Хоринск".

"Успел на последний автобус с мобилизованными. Он надеялся встретить племянника, который исполняет воинский долг, и был рядом с ним в 20 км", – говорится в сообщении.

В итоге бурята ликвидировали 28 февраля 2023 года в населенном пункте Никольское. Спустя несколько недель его похоронили на родине в Бурятии.

Напомним, на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

Прикомандированный от РПЦ/ФСБ иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.

Также сообщалось, что украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине буряты
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