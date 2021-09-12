В Азовском море размножается хищник, опаснее медуз

В Азовском море активно размножается брюхной молюск

Больше, чем нашествия медуз, ученых Приазовского национального парка пугает активное размножение рапана - хищного брюхоного молюска, рассказал директор Нацпарка Дмитрий Воловик, передает РИА Мелитополь.

Именно хищные рапаны больше всего вредят Азовскому морю. При этом там не водятся их природные враги, из-за чего в море ожидается сокращение количества мидий, которыми рапаны питаются.

"Медуз видят все, а рапаны на глубине, и их не видно. Они увеличиваются такими же объемами, как медуза, и питаются скафаркой (ракушка), мидиями. Это хищник. Их у нас очень много. И в качестве угрозы для биоты лично я вижу рапана, а не медузу. Медузы уходят и приходят. На зиму вымерзают. А рапаны зимуют. И, думаю, что через пару лет Азовское море столкнется именно с проблемой их нашествия, если не развить промышленный вылов", - отметил Воловик.

Как сообщал Главред, Азовское море в 2021 году превратилось в обитель для медуз. Настоящее нашествие медуз наблюдалось на курортах в Мелитопольском районе. Отдыхающие жаловались, что вода стала киселем.

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