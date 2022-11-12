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В Беларуси устроили истерику, что Украина строит стену на границе

12 ноября 2022, 17:06

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко накануне сообщил, что Украина начала строить стену на границе с Беларусью.

Стена на границе с Беларусью
Стена на границе с Беларусью / Кирилл Тимошенко/Telegram

В Беларуси пограничники возмущаются, что "украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью".

В государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что якобы Вооруженные силы не только минируют свою границу со страной-агрессором, но и якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".

Пограничники Лукашенко даже обнародовали какое-то видео с "минированием".

Граніца с Беларусью

Стена на границе с Беларусью

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко накануне сообщил, что Украина начала строить стену на границе с Беларусью.

"Строят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России. Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу", — отметил Тимошенко.

В Волынской области уже построили стену на трех километрах украинско-белорусской границы.

Строительство стены на границе с Беларусью

Угроза повторного наступления войск России на Киев

В МВД Украины предупреждали, что если оккупанты РФ опять пойдут в атаку на Киев с территории Беларуси, ВСУ нанесут удар по российским захватчикам прямо на границе. Россияне тогда понесут большие потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович допустил, что Москва может бросить на Киев группировку войск, которая создается в Беларуси. По его мнению, наступление россиян может произойти ближе к Новому году.

Замначальника Главного оперативного управления ВСУ Алексей Громов говорил, что российская армия может атаковать на западе границы между Беларусью и Украиной.

Но целью РФ может быть не Киев, а ликвидация путей логистики, по которым Украина получает военную помощь от Запада.

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